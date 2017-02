Doelman wordt matchwinnaar met onwaarschijnlijke treffer vanuit eigen baklijn

Manu Henry

5/02/17 - 18u49

© Kos.

Dat een doelman zich nu en dan tot matchwinnaar kroont, is geen groot nieuws. De doelman CF Pozuelo de Alarcón - een club uit de Tercera Division in Spanje - wist zich vandaag als held van zijn ploeg te ontpoppen op wel erg verbazingwekkende wijze. Met een doeltrap vanuit de eigen baklijn verschalkte hij zijn collega-doelman helemaal aan de overkant van het speltoneel. Al moet gezegd dat die laatste er niet al te best uit ziet bij de fase. Sala, de doelman en maker van het zelden geziene doelpunt, lukte tevens de enige treffer van de match tegen Villanueva del Pardillo. Geniet mee van het doelpunt en de vreugdetaferelen in onderstaande beelden.

