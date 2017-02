Kat Kerkhofs deelt liefdevolle plaagstoot uit aan haar 'Driesje' Mertens na topmatch

Door: redactie

5/02/17 - 17u33

video Dries Mertens scoorde gisteren in de spektakelmatch tegen Bologna (1-7) andermaal een hattrick, zijn derde al dit seizoen. Maar behalve de goals, was Mertens' vrouw Kartin Kerkhofs ook een andere fase bijgebleven.

Na een duel met de Griekse centrale verdediger Marios Oikonomou belandde Mertens tegen de grond. Verschillende spelers stapten de Rode Duivel voorbij, maar niemand hielp hem overeind. Mertens besloot dan maar om de helpende hand van zijn 'onzichtbare vriend' te grijpen, tot jolijt van zijn jeugdliefde. Kerkhofs deelde de opvallende actie van haar 'hattrickboy' op Instagram.



Na de wedstrijd van gisteren is Mertens minstens voor even de topschutter van de Serie A. Hij vond tot dusver 16 keer het net in de competitie en ook dat is een record. Nooit eerder scoorde een Belg immers meer dan 15 goals in de hoogste Italiaanse afdeling.