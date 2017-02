Belgische freestyler doet beter dan Luis Suárez

Door: Frank Eeckhout

5/02/17 - 14u51

© Kos.

video Door een bal vanap 35 meter uit de lucht te plukken en daarna nog minstens vijf keer in de hoogte te houden, doet de 21-jarige freestyler Brecht Goubert uit Denderhoutem beter dan topvoetballers zoals Luis Suárez van Barcelona en Theo Walcott van Arsenal. "We gaan nu proberen dat record nu laten officialiseren door het Guiness Book of Records", zegt Brecht.

Een topvoetballer kan je Brecht Goubert bezwaarlijk noemen. De prille twintiger mag technisch dan wel een kraan zijn, toch speelt hij maar bij de beloften van Wit-Zwart 93, een fusieploeg uit Herzele, die uitkomt in derde provinciale. Maar dat hij met een bal wel uit de voeten kan, is te zien in enkele filmpjes op YouTube sportkanaal Meandmore van zijn vriend Michiel Callebaut. "Met 125.000 volgers is Meandmore het grootste sportkanaal op YouTube in België. Samen met Brecht ga is steedss op zoek naar leuke tricks om onze volgers te entertainen. Onlangs stootten we op een filmpje waarin Theo Walcott van Arsenal een bal vanop 34 meter hoogte uit de lucht plukte en bleef jongleren. Enkele ploegmakkers die hem wilden nadoen, faalden één voor één. Ook Luis Suarez ging de uitdaging aan. Hem lukte het wel om de bal dood te leggen maar hij kon het leer daarna geen vijf keer in de hoogte houden. En dat is echt wel nodig om het record van Walcot te breken", vertelt Michiel.



Daarom besloot de YouTuber met zijn vriend Brecht naar de toeristische uitkijktoren in Brakel te trekken om het record van de Arsenalspeler te verbreken. Maar die toren is slechts 30 met hoog. Tel daarbij de lengte van zijn vriend Michiel, die de bal laat val en je komt nog maar aan 32 meter. "Daar passen we wel een mouw aan als we ook effectief het record gaan verbreken. Nu hebben we al enkele keren geoefend. Van de 20 pogingen kon ik er 3 netjes uit de lucht plukken. Bovendien bleef ik de bal daarna minstens vijf keer hoog houden. Het geeft echt wel een kick als dat lukt want die bal is niet groter dan een stip als Michiel die op die uitkijktoren boven zijn hoofd steekt", ervaart Brecht. De prille twintiger heeft nu een aanvraag ingediend bij het Guiness Book of Record om de recordpoging nog eens over te doen en wacht nu op een antwoord.



Daar blijft het echter niet bij want Brecht heeft nog enkele uitdagingen op zijn programma staan. "Een daarvan is de rainbow flick van Neymar. Daarbij neem je de bal tussen je hielen en gooi je die achterwaarts over je hoofd om de bal voor jou dood te leggen. De beweging op zich is niet zo moeillijk voor een freestyler maar ik wil dat 30 keer binnen de mlnuut doen. En dat is wel een hele uitdaging", besluit Brecht.