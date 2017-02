Da's lef hebben: ploegmakker van ontketende Lukaku juicht al vóór zijn doelpunt

Door: Glenn Bogaert

4/02/17 - 19u10

© Twitter.

Negen goals in één match, we komen het niet elke dag tegen in het voetbal. En vier goals van Romelu Lukaku, da's al even kras. Maar het meest opvallende moment van een opwindende Everton-Bournemouth was misschien wel de 6-3 van Ross Barkley.



De 23-jarige offensieve middenvelder van 'The Toffees' was op weg naar het, weliswaar lege, doel al zo zeker van zijn goal dat hij al vroegtijdig aan het vieren sloeg. Gelukkig was de ploegmaat van 'Big Rom' wel nog zo koel en beheerst om de eindstand op het bord te zetten. Let trouwens ook op de reactie van Lukaku, die was ook al zeker van zijn zaak.