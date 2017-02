Hele studio bescheurt het als jolige Boskamp (alweer) uitpakt met sappige anekdotes uit tijd in woestijn

Thomas Lissens

4/02/17 - 13u25

René van der Gijp en Johan Boskamp lachen zich een breuk. © kos.

video Johan Boskamp was gisteravond alweer in een vrolijke bui tijdens Voetbal Inside, de Nederlandse tegenhanger van Extra Time. Vooral toen 'Bossie' nog eens de kans kreeg om over zijn tijd als trainer in de Verenigde Arabische Emiraten te vertellen, bescheurde hij (en met hem de hele studio) het van het lachen.