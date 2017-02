Ronaldo en Messi op eenzame hoogte als rijkste sporters bij Forbes

Door: redactie

3/02/17 - 20u46 Bron: Forbes/AD.nl

© photo news.

In de rijkenlijst van het Amerikaanse zakenblad Forbes staan Cristiano Ronaldo en Lionel Messi op plaats 1 en 2. De volgende voetballer staat pas op de 21ste plek. Neymar verdiende vorig jaar 'slechts' 34,8 miljoen euro. Een pak minder tegenover Ronaldo (88 miljoen euro) en Messi (81,4 miljoen).

In de top-10 staan verder drie basketballers, twee tennissers, twee golfers en een American football-speler.



Opvallend is dat Ronaldo niet het meeste sponsorgeld heeft binnengeharkt. Er zijn in de top-10 zelfs vijf sporters die meer sponsorinkomsten hadden. Roger Federer kreeg uit die pot liefst 60 miljoen euro. Ronaldo moest het doen met 32 miljoen euro. Daarentegen kreeg de Real-spits vorig jaar veel meer salaris dan Federer.