Hoe overleef je een lange vlucht? Ontdek het samen met Vincent Kompany en co

Door: redactie

3/02/17 - 16u04

© Kos.

Luchtvaartmaatschappij Etihad Airways, tevens sponsor van Manhcester City, heeft de hulp ingeroepen van de spelers van City om hun passagiers zo comfortabel mogelijk de wereld rond te vliegen. Twee bevallige stewardessen geven 8 tips om een lange vlucht zo goed mogelijk te overbruggen. Zabaleta, Fernando, Sagna en onze Vincent Kompany demonstreren de simpele oefeningen in het Etihad Stadion. Les 'Chappy' Chapman die lange tijd materiaalmanager was bij The Citizens, zorgt voor een komische noot in het filmpje. Misschien is het nuttig voor uw eerstvolgende reis?