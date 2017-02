Italiaanse trialbiker stunt weer met levensgevaarlijke kunstjes in waanzinnige video

Marie Rutsaert

3/02/17 - 12u08 Bron: Astana

© Kos.

video De Italiaan Vittorio Brumotti is al lang geen onbekende meer. De trialbiker gooit ook bij ons regelmatig grote ogen en dat is volledig te begrijpen als je zijn ongelooflijke stuntvideo's bekijkt. Dat is ook deze keer niet anders. Op trainingskamp met Astana heeft hij weer het beste van zichzelf gegeven en het resultaat (zie onderstaande video) mag er wezen.