Lang nadat commentatoren dachten dat beklijvende rally al beslecht was, zet squasher op deze manier kers op taart

3/02/17 - 07u48

Gregory Gaultier lijkt zelf niet te beseffen dat hij na die schitterende rally aan het langste eind trok. © Screenshot.

video

Squash mag dan wel een sport zijn die hier zelden aan bod komt, toch maken we voor rally's zoals die in onderstaande video maar wat graag een uitzondering. Protagonisten met dienst waren Karim Abdel Gawad en Gregory Gaultier en uiteindelijk zou die laatste (de man met het rode shirt dus) aan het langste eind trekken.



Ook de commentatoren wisten trouwens niet waar ze het hadden. Halfweg de bewuste rally, bij 10-10 (en 1-1 in sets) in het derde bedrijf, hoort u één van hen zeggen "Oh, he's done it", maar niks bleek uiteindelijk minder waar. Gawad bleef er duchtig op los meppen, maar Gaultier bleef het balletje maar terugbrengen en dat leverde hem dan ook het felbevochten punt op. "Wat was dit een brutale rally. Werkelijk ongelofelijk", klonk het ook nog bij de verbouwereerde commentatoren.