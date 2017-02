De nieuw(st)e aanwinst van Club kent u intussen al een beetje, maar hebt u zijn Roemeense WAG al gezien?

Door: Glenn Bogaert

3/02/17 - 06u30

Dorin Rotariu is de laatste wintertransfer van Club Brugge. 72 kg voor 1m80. Vista, tactisch sterk, goede trap en scorend vermogen. En vooral ook een polyvalente jongen: hij kan als linksbuiten uit de voeten, maar ook als hangende spits of aanvallende middenvelder. Op amper 17-jarige leeftijd zijn debuut gemaakt bij Dinamo Boekarest.



Goed voor 30 goals en 21 assists in 147 officiële matchen en ook dit seizoen én voor zijn transfer naar Club Brugge al zes keer aan het kanon. 15-voudig belofteninternational en in oktober vorig jaar zijn debuut gemaakt bij de A-ploeg van Roemenië, gecoacht door ene Christoph Daum (ex-club).



Dat is alles wat u al wist of moet weten over Dorin Rotariu, de laatste wintertransfer van Club Brugge, in extremis uit de hoge hoed getoverd op de slotdag van de wintermercato. De fans van blauw-zwart staan te popelen om hem aan het werk te zien én zullen in Jan Breydel misschien ook reikhalzend uitkijken naar het eerste optreden van de bevallige vriendin van de 21-jarige winger. Floris Costinea is de naam van de blondine en wij stellen ze aan de hand van enkele kiekjes op Instagram graag aan u voor: