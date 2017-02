Inwoners van Geraardsbergen krijgen bizar 'nieuws': "Ze gaan de Muur in de Ronde van Vlaanderen vanaf nu bergaf rijden"

Door: Glenn Bogaert

2/02/17 - 19u10

Van 2011 is het geleden dat de Muur van Geraardsbergen nog een rol vertolkte in de Ronde van Vlaanderen. De mythische helling in het hartje van de Vlaamse Ardennen werd afgevoerd nadat de aankomst verhuisde van Meerbeke naar Oudenaarde. Een beslissing van Flanders Classics die heel wat stof deed opwaaien in de wielerminnende Oost-Vlaamse stad, maar straks is ie helemaal terug in de editie 2017. Alleen natuurlijk niet diep in de finale zoals dat vroeger het geval was.



Luc Haekens, de bekende reporter van 'De Ideale Wereld' en 'De Blauwe Gids' trok in de aanloop naar een nieuw wielervoorjaar op zijn gekende satirische en spottende wijze de straat op en ging aan de inwoners van Geraardsbergen bijzonder en vooral bizar nieuws brengen. In eerste instantie kwam hij zich uit naam van Wouter Vandenhaute verontschuldigen voor de beslissing om de Muur uit het parcours te halen en vervolgens pakte hij uit met enkele schokkende 'onthullingen' en 'nieuwtjes'. Of de inwoners van de stad van de Muur, Mattentaarten en Manneken Pis zich laten vangen? Kijk zelf maar!