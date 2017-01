MMA'er loopt pijnlijke schouderblessure op maar krijgt dan hulp uit onverwachte hoek

Door: redactie

Opvallende beelden vanop 'Mannheimer Hafenkeilerei', een MMA-event in Duitsland. Daar wilde Arkadiusz Wroblewski tegenstander Paata Tschapelia nog in de openingsfase van het gevecht een stevige dreun verkopen, maar dat liep niet volgens plan, want in plaats van raak te treffen ontwrichtte Wroblewski zijn linkerschouder. Einde gevecht? Niks daarvan: Tschapelia stapte op zijn opponent af, trok de schouder weer in de kom en de twee konden hun gevecht gewoon verderzetten. Veel zoden bracht het voor Wroblewski echter niet aan de dijk, want enkele minuten later ging hij knock-out...