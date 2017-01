Justin Bieber wordt geplet tijdens NHL All-Star Game: "Een van de hoogtepunten in mijn leven, echt waar!"

Lander Verhoeven

video Zanger Justin Bieber kreeg er van langs in de NHL All-Star Celebrity Shoutout. Hij mocht meespelen met Team Gretzky en besefte direct dat ijshockey niet voor doetjes is. Zo werd hij tijdens de eerste helft geboard door Chris Pronger.

Naar jaarlijkse traditie organiseert de National Hockey League een galamatch tijdens het All Star weekend. Deze galamatch bestaat uit twee ploegen waar zowel actieve NHL-vedetten, veteranen van de hockeywereld en celebs in zitten. Eén van deze celebs was het Canadese tieneridool Justin Bieber. De zanger werd niet gespaard en werd in de eerste helft voorzichtig geboard door veteraan Chris Pronger, een kolos van 100kg. Op de foto is duidelijk te zien dat Pronger er van genoot om Bieber te pletten.



Bieber liet zich niet kennen en zorgde met een late goal en assist nog mee voor de overwinning. Achteraf was de zanger laaiend enthousiast: "Dit was een van de hoogtepunten in mijn leven, echt waar!"