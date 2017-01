Serieus gesprek tijdens Nederlandse variant 'Extra Time' mondt uit in algemene hilariteit door fameuze 'publieksrufter'

Door: Glenn Bogaert

Zo ernstig en beschaafd het er bij ons aan toegaat tijdens de wekelijkse voetbaltalkshow 'Extra Time' op Canvas, zo gieren en brullen, is het bij de Nederlandse collega's van 'Voetbal Inside'. Ook gisteravond liep het weer ferm de spuigaten uit in de studio van Wilfred Genee. Samen met zijn gasten Johan Derksen en René van der Gijp voelde die studiogast Gertjan Verbeek aan de tand.



De 54-jarige Nederlandse ex-coach van Heerenveen, Feyenoord en AZ is momenteel aan de slag in de tweede Bundesliga bij VfL Bochum en heeft het perfect naar zijn zin bij de Duitse club die op een elfde plaats kampeert. Het serieuze gesprek kreeg echter al snel een hilarische wending toen ineens het geluid van een ongegeneerde scheet weerklonk.



En hop, het spel op de wagen: "Zat er nou iemand een scheet te laten?" Presentator Genee en zijn gasten konden zich niet meer inhouden. "Wie was dat nou weer", proestte Van der Gijp het uit. "Teringviezerik!" Waarop Derksen de kers op de taart zette: "Daar zit een mevrouw en die doet zo van 'ik was het niet'. Nou, die zijn het dan meestal!" Bekijk hieronder de beelden!