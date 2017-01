Hormonen van ondeugende journaliste slaan op hol tijdens interview met haar grote sportidool

Door: Glenn Bogaert

31/01/17 - 06u42

video We hebben allemaal wel een favoriete sportman of sportvrouw en we kunnen ons ook wel voorstellen dat het een en ander losmaakt als de persoon in kwestie plots voor jouw neus staat. Alleen zijn er natuurlijk gradaties. Déborah Serendipity die had/kreeg het wel heel zwaar te pakken toen ze voor het Spaanse programma 'Vaya Tela' op Canal Sur haar grote idool Valentino Rossi mocht interviewen.

De prettig gestoorde en behoorlijk onvoorspelbare blondine was duidelijk al flink opgewonden bij aanvang van de presentatie van het Movistar Yamaha MotoGP Team van de 37-jarige Rossi in Madrid. Toen ze uiteindelijk met haar microfoon bij de negenvoudige wereldkampioen geraakte, ging de poppen pas helemaal aan het dansen. De ondeugende Déborah sloeg Rossi met verstomming met volgende prikkelende vraag: "Mag ik op een dag de mama van jouw kinderen worden?"



Neen, die zag Italiaanse klepper in de MotoGP écht niet aankomen. De kijker die voelde het misschien wel al aankomen want bij het begin van de reportage had ze het al in geuren en kleuren over de "toekomstige vader van mijn kinderen". De stevige opwinding en het op hol slaan van de hormonen bij de Spaanse schone verleidden haar ook tot volgende smachtende lofzang: "Ik kan het niet geloven! Ik sta hier gewoon bij mijn favoriete piloot. Ja, het is waar! Ik ben hier!" En ook deze dubbelzinnige frase kon tellen: "Het leven is kort en een mens weet maar nooit wat er allemaal kan gebeuren." Vette knipoog...