Spanning tussen Anderlecht en Standard was al te snijden. En toen wakkerde paars-witte cultheld het heilige vuur nog wat aan

Door: Glenn Bogaert

31/01/17 - 06u20

© Instagram Marcin Wasilewski.

Trouwe clubspelers, ze zijn schaars tegenwoordig. Marcin Wasilewski mag je er echter een noemen. De intussen 36-jarige Poolse rechtsback van Leicester City droeg 6,5 jaar het shirt van Anderlecht en groeide in die periode uit tot een ware cultheld.



Een en ander had natuurlijk te maken met zijn wonderbaarlijke comeback na die vreselijke dubbele open breenbreuk die hij opliep tegen aartsrivaal Standard in 2009. De dader luisterde toen naar de naam Axel Witsel. De carrière van de Pool hing toen even aan een zijden draadje.



'Wasyl', die op zijn rechterkuit het clubembleem van paars-wit liet tatoeëren, is die horrortackle en al die beladen klassiekers Clásico's tussen zijn geliefde paars-wit en de Rouches duidelijk nog niet vergeten en pakte voor de match van zondag uit met een behoorlijk opvallende foto op Instagram. Een duidelijke, maar ook bloederige boodschap om de spelers van zijn ex-club te motiveren. "Een belangrijke match vandaag, zoals altijd houd ik mijn vinger gekruist!"