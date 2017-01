Als studente woog ze amper 36 kilo, nu is 'Alexa Bliss' een van de sterren in het worstelen

Door: redactie

29/01/17 - 09u15 Bron: Akron Beacon-Journal

© Instagram.

De naam Lexi Kaufman doet wellicht niet meteen een belletje. Toch is de 25-jarige Amerikaanse onder haar pseudoniem Alexa Bliss één van dé absolute sterren in het worstelen. Op 4 december 2016 kroonde ze zich nog tot wereldkampioene op het 'SmackDown Women's Championship'. Een klein mirakel, zeker als je weet van waar Kaufman komt. Als studente woog ze amper 36 kilogram en kampte ze (twee keer) met zware anorexia.

In een interview in de Akron Beacon-Journal doet Kaufman haar verhaal uit 2009 de doeken. Op dat moment studeert de 18-jarige Amerikaanse op de Universiteit van Akron en is ze er onder meer cheerleader. "We werden verplicht om aan cardio te doen, BOD POD's (metingen van spieren versus vet in het lichaam), dingen die atleten moesten doen. Dat heeft alles opnieuw getriggerd en daardoor belandde ik terug in het zwarte gat (enkel jaren daarvoor kampte Kaufman al eens met anorexia). In zes weken tijd verloor ik 18 kilogram (van 54 naar 36)."



"Dat was de hoofdreden waarom ik ben gestopt op Akron. Na een wedstrijd heb ik mijn coach verteld dat ik naar huis moest gaan om help te zoeken. Ik liet me behandelen in het Nationwide Children's ziekenhuis. De dokters daar waren ongelooflijk. Ze hebben me er bovenop geholpen. Het was een heel moeilijke periode, maar het heeft me ook gemaakt tot de persoon die ik nu ben."