Ref staat klaar met rood voor doelman die behoefte moet doen

Opmerkelijk incident in de lagere regionen van het Schotse voetbal. Garry Whyte, doelman bij Shettleston, werd in de wedstrijd tegen Shotts Bon Accord na 72 minuten van het veld gestuurd. Reden: alvorens hij een uittrap nam, deed Whyte zijn behoefte achter zijn doel. De ref van dienst kon er niet mee lachen en trok prompt rood. Tot ontzetting van Shettleston-coach John Fallon.



"Garry zei tegen de lijnrechter dat hij dringend naar het toilet moest", aldus Fallon. "Maar die antwoordde dat ze de wedstrijd daarvoor niet konden onderbreken. Daarom besliste Garry om snel zijn behoefte te doen tegen een muur achter zijn doel. Toen hij weer op het veld kwam, stond de ref klaar met een rode kaart. We hebben geen idee waarom hij die trok. Er staat niets over in de reglementen, dus zijn we allemaal in de war. En Garry was totaal in shock. Gelukkig hielden we onze 1-0 voorsprong op het scorebord." Het leidde alvast tot een van de meest hilarische officiële voetbaltweets ooit die zich als een lopend vuurtje snel verspreidde.