Trainer die lijnrechter "onbekwame snotneus" noemde (en verwees naar Vanhaezebrouck), krijgt stevige straf

Maxim Vandamme, bij KV Kortrijk einde jaren tachtig een van de smaakmakers in eerste klasse, is nu trainer bij Eendracht Wervik in de derde amateurklasse. Hij werd er onlangs van het veld gestuurd voor protest en kreeg een voorstel voor vier wedstrijden schorsing. "Als je dat vergelijkt met wat Hein Vanhaezebrouck krijgt, is dat een schande", reageerde Vandamme, en hij vroeg om een oproeping bij de Geschillencommissie. Maar die kon zijn argumentatie maar matig appreciëren en gaf Vandamme... acht matchen schorsing.