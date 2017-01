Een rugprobleem bij je dubbelpartner? Daar weet 'dokter' Hingis wel raad mee

Door: redactie

Geen vijfde grandslamtitel in het gemengd dubbelspel voor Leander Paes en Martina Hingis. Het duo verloor gisteren verrassend in de kwartfinales van de Australian Open van de Australische tandem Sam Groth en Samantha Stosur. Het werd een zware 6-3 6-2 pandoering in amper 55 minuten.



Reden van die nederlaag was onder meer de fysieke paraatheid van Paes. De 43-jarige Indiër, die in het dubbelspel alles gewonnen heeft wat er te winnen valt, had duidelijk last van zijn rug. In plaats van een kiné op de baan te roepen, deed Paes in het derde game van de tweede set liever beroep op zijn dubbelpartner. De 36-jarige Hingis, zelf een levende legende, heeft zo haar eigen manier om de blessure te behandelen. Al zette het uiteindelijk niet veel zoden aan de dijk. Paes en Hingis wisten maar één spelletje meer te winnen.