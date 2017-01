Lindsey Vonn na jaar blessureleed terug en haar schattige trainingspartner heeft zeker geholpen

Marie Rutsaert

26/01/17 - 15u44

video Dit weekend won Lindsey Vonn in het Duitse Garmisch-Partenkirchen de Wereldbekermanche afdaling bij de vrouwen. Een hele opluchting voor de 32-jarige postergirl van de skisport. De Olympische kampioene was een jaar out door blessures. Nu dat achter de rug is kan ze weer volop trainen en winnen. Dat eerste doet ze met een wel heel bijzondere trainingspartner.

Haar kleine, maar snelle vriendin luistert naar de naam Lucy en is één van de drie Vonndogs. Jawel, Lucy is een hondje. Er zijn heel wat mannen (en vrouwen) die maar wat graag zouden trainen met de begeerde skiester, maar dat is dus een rol die weggelegd is voor de kleinste van het trio honden.



In een vrolijke video die Vonn met de wereld deelde, is te zien hoe het diertje voor geen kleintje vervaard is. Ze rent onbevreesd mee terwijl Vonn al slalommend een heuvel af skiet.



De drie huisdieren van de Amerikaanse atlete krijgen heel wat aandacht. Er is een apart profiel op Instagram voor hen. Naast de kleine Lucy zijn er ook nog Leo en Bear. Het drietal vergezelt mama Vonn zo vaak mogelijk, zelfs tot op de behandeltafel van de kinesist.