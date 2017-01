Boskamp scheldt Luc Alloo de huid vol: "Je moet niet zo stom lullen, 'Lucky'''

Door: Dimitri Eeckhaut en Mark Coenegracht

24/01/17 - 14u51 Bron: VTM

Bekijk meer video's van Alloo Bij op nieuws.vtm.be

video

Johan Boskamp zou Johan Boskamp niet zijn als hij er niet af en toe eens stevige vloek tegenaan gooit. Ook Luc Alloo heeft dat in zijn reportagereeks 'Alloo Bij' aan den lijve mogen ondervinden. De televisiemaker trok enkele dagen op pad met de 68-jarige Rotterdammer en dat ging gepaard met het nodige gebrul. VTM plakte verschillende uitbarstingen van de voetbalanalist achter elkaar en dat leidde tot bovenstaande montage. "Je moet niet zo stom lullen 'Lucky'", "rot toch op man" en "schijtbak" waren maar enkele van de verwensingen die Alloo te horen kreeg.



Alloo nodigde Boskamp ook uit voor een trip down memory lane. Ze bezoeken zijn 'bunker', De Kuip in Rotterdam en zijn woonwijk. "Ik had een geweldige jeugd, al moesten mijn ouders zich te pletter werken. Ik groeide op straat op. Ik had gelukkig goede vrienden, anders was ik in de criminaliteit verzeild. Ik hielp mijn ouders ook op de markt. Toen ik 17 was, verdiende ik als voetballer meer dan mijn vader. Bizar, maar mijn loon ging netjes naar mijn moeder."



De volledige aflevering 'Alloo Bij Johan Boskamp' zie je vanavond om 21u40 bij VTM.