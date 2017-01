Is deze Rotterdamse schone de nieuwe vlam van Max Verstappen?

© kos.

Max Verstappen is van straat. Of daar lijkt het toch op. De Formule 1-rijder zou samen zijn met Maxime Pourquie, een Nederlandse van 21 uit Rotterdam. Zelf willen ze de relatie niet openlijk bevestigen.

Volgens verschillende sites zouden de twee al even een stel zijn. Zo zou Verstappen op oudejaarsdag zelfs een helikopter gestuurd hebben naar Rotterdam om Pourquie op te halen en naar Monaco te brengen. Daar zouden de twee 2017 romantisch ingezet hebben. Pourquie zelf wil de relatie niet bevestigen. "Ik ga daar geen commentaar op geven, sorry. Ik wil er echt niets over zeggen", zegt ze tegenover Shownieuws.