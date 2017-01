Deze geniale variant van vrije trap in Engelse tweede afdeling doet monden openvallen

Manu Henry

22/01/17 - 21u53

video

Matchwinnaar worden op zulke verbluffende wijze, het is er weinigen gegeven. In de Engelse Championship - de tweede afdeling - lukte Ben Osborn gisteren voor zijn team Nottingham Forest de enige treffer van de match tegen Bristol City, en hoe! Op een standaardfase lift hij het leer met een subtiel tikje omhoog, om het vervolgens in één tijd vol op de slof te nemen en over de muur tegen de touwen te jassen. De doelman van de bezoekende ploeg staat aan de grond genageld. Geniet mee van het huzarenstukje in bovenstaande video.