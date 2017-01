Radja Nainggolan presenteert u: de ongeëvenaarde 'Ninja-tackle'

Door: Glenn Bogaert

22/01/17 - 10u50

The Ninja tackle: a piece of (football) art by Radja Nainggolan. (Compilation via @RomaThings)pic.twitter.com/3kXjRTdlvR — Kristof Terreur (@HLNinEngeland) January 22, 2017

video Hij gooit hoge ogen in de Serie A en ook de fans van de Rode Duivels dragen hem op handen, Radja Naingolan is de naam. De 28-jarige middenvelder en kuitenbijter van AS Roma is niet meer weg te denken in de Serie A en pakt daar geregeld uit met geweldige doelpunten. Maar hij heeft nog een handelsmerk, zijn verbluffende Ninja-tackle.