Izquierdo stelt u met trots voor: het eerste kindje dat naar hem genoemd is (en het heet niet 'Joske'...)

Door: Glenn Bogaert

21/01/17 - 21u30

© Instagram José Izquierdo.

Je hebt supporters die hun leven zouden geven voor hun club. En daarnaast heb je ook supporters die bij het verwelkomen van nieuw leven uitpakken met een vette knipoog naar hun favoriete club of hun geliefde speler. Twee doorgewinterde fans van blauw-zwart vonden er niks beters op dan hun pasgeborene naar José Izquierdo te noemen.

Die baby heet José of 'Joske' zou je dan denken, maar niks is minder waar: het kindje kreeg zowaar de (voor)naam Izquierdo. En dat vindt de Colombiaanse en goedlachse flankaanvaller van de uittredende landskampioen natuurlijk geweldig, zo blijkt op Instagram: "En dan zeggen de mensen dat het 'maar' voetbal is: laat mij u voorstellen aan de eerste baby met de naam Izquierdo." Het ukje werd begin december van vorig jaar geboren. Zijn voetballende naamgenoot vindt het alvast geweldig en pakt uit met de hashtags inspiratie, motivatie en trots. Benieuwd of hij morgen extra hard knalt tegen Standard...