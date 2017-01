Gedumpt door zijn sponsor en met eigen gekochte T-shirts van 15 euro beleeft Brit waar sprookje in Melbourne

Door: redactie

Met Andy Murray hebben de Britten één van de grootste troeven in handen om de Australian Open te winnen, maar ook met Daniel Evans lijken ze een nieuwe topper in huis te hebben. De 26-jarige man uit Birmingham plaatste zich zojuist voor de vierde ronde na een knappe zege tegen Bernard Tomic (ATP 27). Opvallend detail: 'Dan' doet dat in zijn eigen gekochte T-shirts, te koop voor amper 15 euro per stuk.

Daniel Evans maakte dit jaar al furore op het voorbereidingstoernooi in Sydney. Hij schakelde onder meer 's werelds nummer acht Dominic Thiem uit en moest uiteindelijk pas in de finale het hoofd buigen voor oude rot Gilles Muller. In Melbourne ging hij gewoon door op zijn elan met een vlotte zege tegen Facundo Bagnis (ATP 65) in de eerste ronde. Daarna stuntte 'Dan' na drie uur tennis (en vier sets) tegen niemand minder dan Marin Cilic (ATP 7). Vandaag moest ook de Australische hoop Bernard Tomic (ATP 27) eraan geloven na een felle strijd.



Al is dat misschien niet het opvallendste feit, wel dat de nummer 51 van de wereld op de Australian Open aantreedt zonder kledingsponsor. Gigant Nike besloot het contract met Evans net voor de start te verbreken waardoor de 26-jarige Brit prompt op zoek moest naar zijn eigen T-shirts. Evans zocht zijn heil in extremis in Melbourne bij het Japanse merk Uniqlo, sloeg meteen een voorraad in van 18 stuks én dat voor amper 15 euro per stuk (geïnteresserden kunnen hier het shirt van Evans ook zelf aanschaffen). "Ik heb meteen 18 T-shirts gekocht en ben deze morgen nog eens teruggegaan naar de winkel om er wat extra te kopen. In mijn partij tegen Cilic heb ik er weliswaar maar eentje gedragen, dus ik red het wel tot vrijdag", zei de Brit woensdag na zijn zege tegen Cilic.