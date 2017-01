Topmodel pronkte 3 jaar geleden in badpakkenspecial sportblad, nu heeft ze haar bikini thuisgelaten

Door: redactie

20/01/17 - 11u38

video Na de Belgische Rose Betram heeft het Amerikaanse tijdschrift 'Sports Illustrated' ook topmodel Hannah Ferguson kunnen strikken voor een pikante fotoshoot. De 24-jarige Amerikaanse dook de zee in met enkel een likje verf op haar lichaam.

Bij de fans van de 'swimsuit'-editie van Sports Illustrated zal de naam Hannah Ferguson misschien wel een belletje doen rinkelen. De Texaanse pronkte in 2014 immers al in de badpakkenspecial van het blad. Nu, drie jaar later, heeft ze haar bikini thuisgelaten.



"Maar ik heb me tijdens de shoot nooit echt naakt gevoeld", zegt Ferguson in een interview op de website van Sports Illustrated. "Iedereen dacht dat ik een kledingstuk droeg, maar eigenlijk was dat dus gewoon een likje bodypaint. Dat zag ik als een mentaal spelletje en ik heb me eigenlijk echt geamuseerd. Natuurlijk was in vooraf bloednerveus, want ik had nog nooit iets dergelijks had gedaan."