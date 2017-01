Amper drie dagen oud, maar de toekomst van kleine Lucas lijkt wel al verzekerd

Door: redactie

Rhyl FC announce new young signing...and he's only three days old @rhylfc @MIGGO14 https://t.co/0txj8HUatx

Amper drie dagen nadat hij het levenslicht zag, mag Lucas McGuinness zich al het nieuwste lid van Rhyl FC noemen. Het team komt uit in de Welsh Premier League en had meteen een "contract" klaar voor het kleintje, dat weliswaar de jongste telg is uit het gezin van teammanager Nial McGuinness. Die was met zijn 24 levensjaren één van de jongste managers ooit in het profvoetbal en de club gelooft dan ook dat het voetbalbloed in de genen zit. Kleine Lucas kreeg prompt een shirt cadeau met het nummer '0', met daarboven de bijnaam van papalief.



"De club bevestigt dat het contract gezien wordt als een risicoloze operatie, omdat Lucas toch voorbestemd is om een kleine ster te worden in de toekomst", zo klonk het onder meer.