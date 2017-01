'Pornosnorretje' van deze vreemde eend in peloton komt Nederlandse wielerfans wel héél bekend voor

Door: Glenn Bogaert

19/01/17 - 14u21

© Stephan van der Zwan.

Eén ding is nu al zeker: de resultaten van bovenstaande coureur zullen dit seizoen minder opvallen dan zijn bijzondere looks. Mitchell Docker is de naam. Vijf trefwoorden die u in 'De Slimste Mens'-stijl moet weten: 30 jaar intussen, Australiër uit Melbourne, actief bij ORICA-SCOTT (en dus ploegmakker van Jens Keukeleire), in 2011 zesde in een door Tom Boonen gewonnen Gent-Wevelgem en vorig seizoen zwaar gevallen in Parijs-Roubaix.



Maar zie, 'Mitch' is helemaal terug en lijkt klaar om zich in de kijker te fietsen. En u zal hem vlotjes herkennen aan zijn snorretje en ietwat verwilderde kapsel. In Nederland deed het voorkomen van Docker meteen een belletje rinkelen bij de fans van 'New Kids' (on the Block). De Nederlandse televisiereeks over een groepje grofgebekte 'foute' hangjongeren uit het dorpje Maaskantje was er jaren immens populair en was ook bij ons even een hype. Maak zelf maar de vergelijking, maar wij vinden ze ook best treffend.