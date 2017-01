Sven Nys van zijn sokken geblazen door prachtfilmpje dat zoon Thibau 'out of the blue' op YouTube plaatst

Door: Glenn Bogaert

19/01/17 - 11u15

video

© photo news.

Of hij ooit het palmares van zijn vader zal evenaren, valt natuurlijk moeilijk in te schatten. Sven Nys wil dan ook niet te veel druk leggen op zijn crossende zoon Thibau. De 14-jarige snaak heeft de veldritmicrobe in ieder geval wel héél stevig te pakken. "Hij is opgegroeid met de fiets en dat zie je ook. Hij is daar alle dagen mee bezig. Hij schuimt alle websites af over wielrennen en kent al die jonge talenten van tegenwoordig", vertelde papa Sven er onlangs nog over bij radiozender Joe FM.



Dat was vlak na de Belgische titel van Thibau bij de nieuwelingen, een hoogtepunt in zijn nog jonge carrière die hem heel wat aandacht opleverde. Intussen geniet de mogelijke troonopvolger van de 'Kannibaal van Baal' met volle teugen van zijn driekleur want daar heeft hij bijzonder hard voor gewerkt en gezweet. Hoe hard? Dat toont hij zijn fans en de hele buitenwereld in een prachtig filmpje op YouTube. De video heeft klaarblijkelijk zelfs Sven Nys verrast: