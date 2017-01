Helden zijn het! Wielertoeristen onderbreken tochtje om iets te doen dat hen wereldwijd ware cultstatus oplevert

Door: Glenn Bogaert

Schitterende beelden bereiken ons uit Spanje: daar heeft een groepje wielertoeristen zich in de harten van heel wat mensen genesteld door een handje toe te steken bij de bevalling van een zichtbaar in nood verkerende koe. Het beest leek ietwat in paniek en de man en macht die al bezig was met het dier te helpen bij het op de wereld zetten van een schattig kalfje kon gerust nog een extra handje gebruiken om het levenswonder te doen geschieden.



De beelden werden op YouTube geplaatst door ene Carlos Gomez en het is zijn wielervriend Faraldo die zich bijna onsterfelijk maakt door zich als een echte held over het lot van de koe te ontfermen. In bloot bovenlijf toont de onversaagde gentleman dat hij niet vies is van het vuile werk. Uiteindelijk is het zijn onverdroten inzet die ervoor zorgt dat mama koe na veel vijven en zessen haar kalfje mag verwelkomen. Want hoe dit zou afgelopen zijn zonder de hulp van de behulpzame wielertoeristen...