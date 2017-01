Kent u deze olympische gymnaste nog? Ze ziet er nu helemaal anders uit

Door: redactie

19/01/17 - 08u05

Eén van de opvallendste momenten tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen was misschien wel de podiumceremonie van de sprong. De Amerikaanse topfavoriete McKayla Maroney moest toen vrede nemen met het zilver en ze stak haar teleurstelling niet onder stoelen of banken.