Waanzinnig relaas van Ronde van Congo: renners sliepen in bordeel, chauffeurs snoven coke, beschamende momenten door diarree

Slapen in een bordeel, een chauffeur die coke snuift en een zware aanval van diarree op de luchthaven. Wat de Nederlandse renner Niels van der Pijl afgelopen zomer moest doorstaan om de Ronde van Congo op zijn naam te schrijven, tart toch wel de nodige verbeelding. "Een georganiseerde chaos", noemde hij het begin deze week bij VICE Sports Nederland. Hieronder een greep uit het waanzinnige relaas van Van der Pijl, die naast het eindklassement trouwens ook de jongeren-en bergtrui won.

Over het feit dat de renners in een bordeel sliepen:

Aan de enige geasfalteerde weg in de regio slapen, was niet mogelijk. Er bleek namelijk geen plaats te zijn. Dan maar een hotelletje in de donkerste krochten van Congo. Een logement dat van der Pijl zich nog lang zal herinneren. "De chauffeur sloeg af, een zandweg op en het duister in. Ik was opgelucht toen ik aankwam en het hek van het gebouw geopend werd. Maar ook in dit hotel heerste chaos, want er waren niet voldoende slaapplekken voor iedereen. Ik heb de eerste de beste kamer gepakt."

Ineens klopte er iemand op de deur. De renner verwachtte een ploeggenoot, maar kwam bedrogen uit. "Er stond een zeer schaars geklede jongedame voor mijn neus die vroeg of alles naar wens was. Ik moest een aantal keer met mijn ogen knipperen om mijn ogen te geloven. Heel even dacht ik dat ik in het meest gastvrije hotel van Congo aangekomen was, maar dit hotel bleek een bordeel te zijn. Daar kwam ik achter toen ik om twee uur 's nachts uit bed werd gesleurd. De kamer waar ik in verbleef was namelijk gereserveerd voor de Franse ploeg. In de gang, op zoek naar een nieuwe kamer, waren alle 'kamermeisjes' zeer geïnteresseerd in mij. Toen ik een nieuwe kamer gevonden had, ben ik met een goed zelfbeeld rustig in slaap gevallen."

Over coke snuivende chauffeurs:

Omdat het vliegtuig plots geen optie meer was om te reizen tussen etappes, werden de renners vervoerd met wagens. De last op de schouders van de chauffeurs werd op die manier wel bijzonder groot. "Míjn chauffeur had een beetje moeite met de hoge werkdruk. Net zoals elke andere chauffeur sliep hij tijdens de koers in zijn busje. Door de lange dagen was hij vermoeid. Voor één van de zes etappes moesten we 300 kilometer afleggen. Eerst heen, vervolgens koersen, dan weer terug. Toen de koers in de avondschemer gefinisht was, moest de bestuurder ons nog 300 kilometer door een desolaat en donker landschap terug rijden. Om te voorkomen dat hij in slaap zou vallen, snoof hij cocaïne tijdens het rijden. Ik heb hem gevraagd of dat wel verstandig was. 'Dat houdt mij scherp', zei hij. Even later reed hij met zijn spiegel tegen een voetganger aan. Hij zei: 'Als voetganger moet je ook niet op de weg lopen'."

