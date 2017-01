Deze vrouw bewijst het: een afgetraind lichaam hebben is op Instagram zéér relatief

Door: redactie

18/01/17 - 17u05

De ene (bikini)foto op social media is de andere niet. Dat bewijst Anna Victoria, een Amerikaanse fitnessinstructrice. Victoria heeft 1,2 miljoen volgers op de sociaalnetwerksite Instagram en die toonde ze hoe een foto vanuit de juiste hoek je lichaam er toch een stuk afgetrainder kan laten uitzien.

"Links zien jullie een foto van hoe mijn lichaam er één procent van de tijd uitziet, maar in 99 procent van de gevallen ziet mijn lichaam eruit zoals op de rechtse foto", schrijft de 28-jarige blondine.



"Ik vind beide foto's mooi. Hoe ouder ik word, hoe meer je begint te zien dat mijn lichaam niet perfect is. Ja, ik heb onder meer cellulitis, maar ik heb geleerd om dat te accepteren. Het toont dat je geleefd hebt en dat je gewoon een gezond lichaam hebt."



Victoria kreeg veel bijval van haar volgers. De 'likes' en positieve reacties stroomden in sneltempo binnen. "Mij lichaam is sterk. Ik kan kilometer lopen en gewichten heffen, maar ik ben vooral gelukkig. En dat is het belangrijkste."