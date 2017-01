En of wielrenners harde bikkels zijn: coureur duikelt metersdiep ravijn in, maar koerst lekker verder

Door: redactie

Hij mag eind vorig seizoen dan wel gestopt zijn met koersen, toch blijft Joaquim Rodriguez een ambassadeur van de - vaak keiharde - wielersport. Zo postte de 37-jarige Spanjaard, in zijn carrière onder meer winnaar van de Waalse Pijl en de Ronde van Lombardije, op zijn Twitter-pagina beelden van een akelige val tijdens een triatlonwedstrijd. Rodriguez, niét de bewuste renner, wil met deze beelden aantonen dat wielrenners doorzetters zijn.



De man in het filmpje verloor in een afdaling de controle over zijn Merida-fiets en duikelde metersdiep het ravijn in. Op de beelden is te zien hoe de atleet vervolgens uit het struikgewas klautert en zijn weg gewoon weer vervolgt. "Handleiding van een renner die valt. Eerst: ik ben oké. Dan: hoe is mijn fiets eraan toe? Tot slot: de beugel in de juiste positie duwen en weer vertrekken", omschreef Rodriguez de bewuste taferelen.