video

Origineel is het al lang niet meer, maar het blijft toch leuk om zien. Net als in het verleden met Cristiano Ronaldo en NBA-ster Kyrie Irving, lieten drie spelers van Bayern München zich in de schminkstoel ombouwen tot mannen van rijpere leeftijd. Rafinha, Franck Ribéry en David Alaba lieten eerst uitschijnen nog geen deuk in een pakje boter te kunnen trappen, om daarna de omstanders te verrassen met hun voetbaltalent. Natuurlijk allemaal in scène gezet voor een reclamefilmpje.