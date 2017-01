Veertienvoudig Rode Duivel is nu postbode

Stein Huysegems tijdens een teambuildingsessie bij Racing Genk © photo news.

Stein Huysegems (34) in een notendop: ooit dé man bij SK Lierse, veertienvoudig Rode Duivel, passages in Nederland bij onder meer AZ en Feyenoord en wereldburger na een doortocht bij het Nieuw-Zeelandse Wellington Phoenix. Sinds dit seizoen ligt Huysegems' focus echter op iets helemaal anders: de Kempenaar is een familieman geworden en komt nu aan de kost als postbode. Voetballen doet hij alleen nog voor de lol, bij eersteprovincialer FC Berlaar-Heikant.

Twee seizoenen geleden speelde de linkerflankaanvaller nog voor het Nieuw-Zeelandse Wellington Phoenix, dat in de Australische A-League uitkomt. Zijn contract werd er ondanks vijftien goals en vier assists in 48 wedstrijden echter niet verlengd. Toen hij in 2014 terugkeerde naar België stonden de clubs niet in de rij. "Als je in Australië gevoetbald hebt, denken ze dat je niet meer over dezelfde kwaliteiten beschikt als voorheen. Ik moest mijn vizier noodgedwongen richten op ploegen uit lagere reeksen en tekende een tweejarig contract als semiprof bij Dessel Sport", klinkt het in Sport/Voetbalmagazine. De 34-jarige Kempenaar komt nu aan de kost als postbode © photo news.

Postbode

Huysegems zei het profbestaan vaarwel en koos voor een job als postbode. "Om vier uur sta ik op en een uurtje later begint mijn werkdag. Eerst verdeel ik de kranten, dan sorteer ik de post en tot slot breng ik die met mijn mobylette rond. Je komt met veel mensen in contact en dat vind ik heel leuk." Zijn dagtaak eindigt om twee uur, waardoor hij de namiddag kan spenderen met zijn kinderen. "Op dat vlak is er weinig verschil met mijn leven als profvoetballer, behalve dat ik nu veel vroeger moet opstaan." Stein Huysegems won in 2009 de Beker met Racing Genk. In de finale versloegen de Limburgers KV Mechelen met 0-2 © belga.

FC Berlaar-Heikant

Huysegems' passage bij Dessel Sport werd - deels door blessures - geen onverdeeld succes. Een derde seizoen bij de Limburgers was dan ook geen optie. Het Antwerpse FC Berlaar-Heikant, een eersteprovincialer, ving de aanvaller met plezier op. "In deze ploeg kan ik ook weer als diepste spits voetballen, terwijl mijn trainers me in mijn laatste seizoenen in de hoogste klasse geregeld op de flank uitspeelden." De pijlsnelle aanvaller schoot als een komeet naar de Belgische top bij SK Lierse © photo news.