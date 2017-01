Belgische WAG der WAGs doet u met topless fotoshoot barkoude temperaturen meteen vergeten

Door: redactie

18/01/17 - 12u05

video

Stephanie Rose Bertram hoeven we niet meer voor te stellen. Het 22-jarige model uit Kortrijk is één van de bekendste Belgische WAGs. Ze vormt al enkele jaren een koppel met de Nederlandse voetballer Gregory Van der Wiel die sinds dit seizoen uitkomt voor het Turkse Fenerbahçe. Net als in 2015 en 2016 zal de beeldschone Rose Bertram ook dit jaar opnieuw te bewonderen zijn in het beroemde Sports Illustrated. Het Amerikaanse tijdschrift kondigde maar wat graag de komst van onze landgenote aan en zette meteen een teasend filmpje (van de stomende badpakkenshoot) op YouTube. In deze barkoude tijden durven we te denken dat de WAG der WAGs het kwik de hoogte in jaagt.