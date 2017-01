Gewichthefster neemt te veel hooi op haar vork en dat zal haar nog tijdje achtervolgen

video

Een schoolvoorbeeld van op je limieten botsen dit (korte) filmpje van een overenthousiaste gewichthefster. De dame ondernam een verdienstelijke poging om de halters in één vloeiende beweging tot boven het hoofd te trekken, maar het gewicht bleek haar uiteindelijk te machtig. Ze loste de metalen draagstang die pardoes op haar nek plofte. Of ze zware fysieke ongemakken heeft overgehouden aan dit incident kunnen we niet met zekerheid stellen, maar dat deze beelden haar nog lang zullen achtervolgen, staat wel vast.