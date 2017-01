Servisch enfant terrible op schandalige wijze bestolen door umpire én opponent (al haalt hij toch zijn gram)

Door: redactie

18/01/17 - 11u10

© afp.

Viktor Troicki is geen onbekende in de tenniswereld. De Servische nummer 35 van de wereld haalde vorig jaar op Wimbledon nog het nieuws nadat het potje helemaal overkookte (lees er hier meer over). Ook vandaag zorgde Troicki weer voor animo in zijn tweerondepartij tegen Paolo Lorenzi. In de vijfde set in het achtste game wist de Serviër een breakkans te versieren. Na een heerlijke backhand rechtdoor leek de break een feit, maar de lijnrechter riep de bal uit waarna een logische challenge volgde. Hawkeye stelde de nummer 35 van de wereld in het gelijk.



Coup de théâtre

Wat volgde was een schaamteloze vertoning van Lorenzi (die zich van zijn kleinste kant liet zien door niet toe te geven) en vooral van de umpire die prompt oordeelde om het punt opnieuw te laten spelen. Nochtans kan de Italiaan nooit meer bij het kleinood. Troicki ging uiteraard verhaal halen en smeekte zowel bij de umpire als bij de 35-jarige Lorenzi om die beslissing te herroepen. Beiden wilden van geen wijken weten waardoor het punt herspeeld werd. Uiteindelijk haalde het Servische enfant terrible toch zijn gram (en ook op Twitter kreeg hij veel steun, zie tweets hieronder). Hij haalde de break binnen en won de wedstrijd met 6-3 1-6 7-6 (7/3) 3-6 en 6-3 na bijna vier uur tennis.