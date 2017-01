Simons al straf? 44-jarige El-Hadary toont zijn kunnen en vestigt record op Africa Cup

Door: redactie

18/01/17 - 08u38

De Africa Cup zorgde de voorbije dagen nog niet voor het verhoopte spektakel. Enkel in de partij tussen Algerije en Zimbabwe vielen meer dan twee doelpunten. Gisteren eindigde de wedstrijd tussen Mali en Egypte op een droge 0-0. Bij Mali speelde Mamoutou N'Diaye (Antwerp) de hele match, terwijl Kalifa Coulibaly (AA Gent) negentig minuten op de bank bleef. Mahmoud Hassan 'Trezeguet' (door Anderlecht uitgeleend aan Moeskroen) maakte de wedstrijd vol bij de Egyptenaren.



Lichtpunt in de wedstrijd was de invalbeurt van Essam El-Hadary. De 44-jarige doelman moest na 25 minuten al opdraven (voor zijn 143e interland) en werd daarmee de oudste speler ooit op de Africa Cup. De oude rot bewees meteen zijn waarde door in het slot Marega van de winning goal te houden met een prima save. El-Haddary won met Egypte al vier keer het toernooi, in 1998, 2006, 2008 en 2010.