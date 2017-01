Club 'Mortal Kombat' Brugge en dan vooral Denswil al helemaal in gevechtsmodus voor clash met Standard

Door: Glenn Bogaert

17/01/17

De stage in het Spaanse Sotogrande is naar wens verlopen voor Club Brugge, maar intussen is trainen onder een stralend zonnetje wel voltooid verleden tijd. Vandaag kwamen de troepen van Michel Preud'homme voor het eerst in actie op Belgische bodem en dat bij bijzonder koude temperaturen. De spelers waren dan ook goed ingeduffeld, in die mate dat sommigen wel leken op een stelletje huurmoordenaars of vechtmachines uit een gewelddadig videospelletje. Neem nu Stefano Denswil (23), die leek wel weggelopen uit 'Mortal Kombat X', maar dan wel de blauw-zwarte editie natuurlijk. De Nederlandse centrale verdediger ziet er alvast angstaanjagend genoeg uit om zondag de aanvallers van Standard af te schrikken op een ongetwijfeld vurig Sclessin.