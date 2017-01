Belgische volleybalcoach pakt uit met straffe belofte: elke fan krijgt pint per gewonnen set

Door: Glenn Bogaert

De spelers motiveren, daarvoor hebben coaches allerhande technieken. Maar ook de fans moeten af en toe eens gemasseerd worden en aangezet worden tot het bijsteken van een tandje. En dat doet Vital Heynen op een wel héél speciale manier. De ex-speler en coach van Maaseik, momenteel aan de slag bij het Duitse Friedrichshafen, belooft elke supporter een pint per gewonnen set tegen een haast niet te kloppen topteam.

De 47-jarige Heynen en zijn mannen kijken in de Champions League het Russische Zenit Kazan in de ogen, een erg zware dobber want de voorbije twee jaar telkens winnaar van het kampioenenbal volleybal. En dus moeten de supporters serieus gemobiliseerd worden. En dat doet Heynen dus met een behoorlijk straffe belofte: "Het wordt niet makkelijk tegen Kazan want die ploeg is Barcelona en Real Madrid in één. Ik heb dan ook een voorstel voor jullie: als jullie ons komen steunen, doe ik een geste terug. Een gewonnen set is voor ons hetzelfde als een zege en voor elke set die we winnen, trakteer ik julllie op een pintje. Winnen we twee sets dan krijgen jullie er zelfs twee. En als we de match winnen dan krijgen jullie van mij zelfs een bak!" Bekijk HIER het leuke filmpje!