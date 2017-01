Mexicaanse stewards moeten afrekenen met niet één, maar twee schattige veldbestormers

Marie Rutsaert

17/01/17 - 15u40 Bron: Marca

video Met maar één goal leek de match tussen Pachuca en Chiapas in de Mexicaanse competitie een niet zo boeiende affaire te worden, maar twee dieren hebben daar anders over beslist. Eerst besloot een vriendelijke hond de boel wat op te vrolijken en niet veel later vond een kat dat ze niet kon onderdoen. De match werd twee keer onderbroken om de dieren van het veld te sturen en voor de hond volgde er een speciale verrassing.

Of je nu een honden- of kattenpersoon bent, de Mexicaanse match had een schattig moment voor beide dierenliefhebbers. In de 67e minuut van de match liep de vrolijke hond het veld op en ging even hallo zeggen tegen de staf van Chiapas. Daarna stak hij het veld verder over en daar konden stewards het dier verwijderen.



Niet veel later besloot een kat dat ze de match van dichterbij moest kunnen volgen. Het poesje was minder enthousiast en keek gewoon wat toe.



De eerste veldbestormer werd duidelijk niet bestraft met een stadionverbod, integendeel. Na de match deelde Pachuca nog een foto van de hond die een rondleiding had gekregen tot in de kleedkamers van de ploeg.