Deze vrouw beleefde de schrik van haar leven tijdens het kitesurfen (en haar man filmde alles)

Door: redactie

17/01/17 - 07u43

video Wat als je aan het kitesurfen bent en je merkt plots op dat er een witte haai vlak onder je aan het zwemmen is? Isabelle Fabre kent het antwoord: je staat doodsangsten uit. De 30-jarige Française beleefde de schrik van haar leven tijdens een avontuur in Australië.

Tijdens het kitesurfen merkte Isabelle een shaduw op in het water. "Eerst dacht ik dat het, zoals wel vaker, de schaduw van mijn plank was", zei ze achteraf in een filmpje dat ze deelde op Facebook. "Daarna dacht ik aan een dolfijn, maar toen het dier rond mijn plank bleef zwemmen, zag ik dat het om een enorme witte haai ging."



Cyril, de man van Isabelle, was alles aan het filmen met een drone. Ook hij merkte al snel op dat de haai zijn wederhelft in het vizier had gekregen. "Cyril begon te scheeuwen dat er een haai rond me zwom en dat ik zo snel mogelijk uit het water moest proberen te komen. Maar er was niet veel wind en even dacht ik zelfs dat mijn leven aan een zijden draadje hing. Gelukkig kon ik toch zonder kleerscheuren het strand bereiken."