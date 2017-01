NBA-ster Curry onderneemt 50 pogingen vanachter de driepuntslijn. Hoeveel keer trof hij raak, denkt u?

Door: redactie

16/01/17 - 22u20

video

Iedereen die de NBA nog maar een beetje op de voet volgt, weet dat Stephen Curry een waar fenomeen is. Voor diegene die dat niet weten, hierbij alvast wat bewijsmateriaal. Akkoord, het mag dan 'maar' over een stunt tijdens een trainingsessie gaan, maar in een tijdspanne van 3'30" gooit de spelmaker van de Golden State Warriors van de 50 ondernomen shots vanachter de driepuntslijn maar liefst 47 exemplaren door de korf. Met scherp schieten, heet zoiets dan.