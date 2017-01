Terwijl Van Aert in lappenmand ligt, stoomt Van der Poel zich klaar op het Spaanse strand

Door: redactie

16/01/17 - 20u31

Pech voor Wout van Aert die door een knieblessure zijn stage links moet laten liggen (lees er hier meer over). De kersverse Belgische kampioen moet enkele dagen rusten én dat terwijl zijn grootste WK-uitdager Mathieu van der Poel wel stevig kan trainen. De 21-jarige Nederlander vertoeft momenteel wel op stage in Spanje, meer bepaald in Benicassim, een kuststadje ruim 90 kilometer ten noorden van Valencia. Van der Poel, die afgelopen weekend paste voor de wereldbekercross in het Italiaanse Fiuggi, liet vandaag met een filmpje zijn volgers op Instagram genieten van zijn kunstjes in het Spaanse zand. Straffe kost!