Lance Armstrong haspelt trainingsritje af met 21 jaar jongere prof (en zijn cijfers mogen er nog steeds zijn)

Door: redactie

16/01/17 - 18u46

video

De intussen 45-jarige Lance Armstrong is het wielrennen nog lang niet verleerd, zo blijkt uit zijn meest recente Twitter- en Instagramposts. Daaruit valt af te leiden dat hij onlangs in Texas een trainingsritje ging maken met de 21 jaar jongere Lawson Craddock, prof bij Cannondale-Drapac en het resultaat mocht er wezen ook. Zo haspelde het duo 185 kilometer af in vijf uur en 52 minuten, wat een gemiddelde van 31,5 km/u betekent. Tel daarbij nog een keertje de bijna 1.600m hoogtemeters en je moet wel herkennen dat de voormalige Tourwinnaar nog steeds aardig in vorm is. "Het is koud, het regent, nul zichtbaarheid. Zes uur op de fiets en ik probeer dit jong geweld bij te houden", hoor je de Texaan zeggen in bijgevoegde video.