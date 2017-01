Door: redactie

16/01/17 - 14u41

video

UD Telde en UD Guia maakten er afgelopen weekend een intense, maar sportieve partij van op het Spaanse eiland Gran Canaria. Dat kon helaas niet gezegd worden van twee vaders in het publiek. Terwijl de juniorenwedstrijd de kaap van de 60 minuten had gerond, kwam het tot een brutale vechtpartij langs de zijlijn. Een confrontatie met serieuze gevolgen voor de man in het geel. Die werd naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij een oogoperatie onderging.